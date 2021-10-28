Грузия исключила передачу Саакашвили Украине

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в интервью грузинскому телеканалу «Имеди», что передача экс-президента Михаила Саакашвили Украине, а также его досрочное освобождение из тюрьмы исключены. Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно же, досрочное освобождение Саакашвили исключено. Также исключена его передача Украине. Если мы сделаем одно либо другое, это означает, что все наше правительство должно написать заявление и на следующий день уйти в отставку», — отметил политик.

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Ранее лидер правящей в стране партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что находящийся в тюрьме Михаил Саакашвили больше не сможет оказать негативного влияния на диалог страны с Украиной. По его словам, раньше фактор Саакашвили создавал неловкость в отношениях двух стран, однако теперь с этим покончено. При этом на вопрос о том, почему пограничники отказались впускать в Грузию украинского журналиста Дмитрия Гордона и адвоката Евгения Грушовца, политик не смог дать четкого ответа и попросил обратиться с этим к «соответствующему ведомству».

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. В стране он был заочно осужден на шесть лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Власти также неоднократно обвиняли политика в организации массовых беспорядков. После восьми лет эмиграции Саакашвили вернулся на родину, был задержан правоохранителями и помещен под стражу. В тюрьме он объявил голодовку, которая продолжается уже почти месяц.