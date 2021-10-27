Главу украинского офиса Саакашвили не пустили в Грузию

Исполнительный директор организации «Офис простых решений и результатов», которая была создана на Украине по инициативе бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, Мария Барабаш в эфире телеканала «Украина 24» заявила, что ее не пустили в Грузию из-за «неправильно заполненных документов на визу». Об этом сообщает РИА Новости.

«Все прекрасно знаем, что у нас безвизовый режим с Грузией, поэтому эта причина совершенно нелегитимна. Также они сделали пометку "другие причины". Дали только такую информацию», — сказала она.

Барабаш назвала это решение политическим и считает, что власти Грузии просто не хотят, чтобы сторонники Саакашвили что-то узнали.

Ранее сообщалось, что украинского адвоката Саакашвили Евгения Грушовца отказались впускать в страну по прилете в аэропорт Тбилиси и отправили обратно в Киев. Мужчина заявил пограничникам, что прибыл для консультаций с экс-президентом, однако после этих слов силовики забрали у него паспорт и направили на обратный рейс без объяснения причин.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. В стране он был заочно осужден на шесть лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Власти также неоднократно обвиняли политика в организации массовых беспорядков. После восьми лет эмиграции Саакашвили вернулся на родину, был задержан правоохранителями и помещен под стражу. В тюрьме он объявил голодовку, которая продолжается уже почти месяц.

