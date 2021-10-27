Украинский омбудсмен заявила об угрозе принудительного кормления Саакашвили

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили грозит принудительное кормление в тюрьме. Заявление омбудсмена опубликовано в ее Telegram-канале.

Денисова 26 октября посетила Саакашвили. Она рассказала, что политик высказался однозначно против принудительного кормления. Но по протоколу министерства юстиции Грузии тюремный врач в случае тяжелого состояния заключенного, объявившего голодовку, может собрать группу медиков для обсуждения ситуации. Они могут принять коллегиальное решение о принудительном кормлении.

Саакашвили является гражданином Украины. Его задержали в Грузии 1 октября после возвращения из восьмилетней эмиграции. Экс-президент был заочно осужден по делам об убийстве банкира и избиении депутата. Кроме того, он фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга в 2007 году.

В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.