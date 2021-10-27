Украинский журналист Дмитрий Гордон сообщил, что его не пустили в Грузию

Украинского журналиста Дмитрия Гордона не пустили в Грузию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Гордон написал, что час назад прилетел в Тбилиси и все это время ждал штамп в паспорте на паспортном контроле. «Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещен. Причин не назвали», — добавил он.

По мнению журналиста, это связано с его планами посетить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме города Рустави. В заключение он назвал случившееся международным скандалом и позором для грузинских властей.

В начале октября сообщалось, что Саакашвили написал письмо Гордону. Политик поблагодарил журналиста и его жену Алесю Бацман за поддержку и поздравил Бацман с прошедшим днем рождения. «Сейчас, когда я нахожусь на бессрочной голодовке, которую ни при каких условиях не намерен прекращать, пока я в тюрьме, постоянное напоминание про мою ситуацию и несправедливость жизненно важны», — написал Саакашвили.

