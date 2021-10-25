Противники Саакашвили собрались на очередную акцию протеста у его тюрьмы

Противники освобождения экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили собрались на очередную акцию протеста у Руставской тюрьмы №12, где его содержат в заключении. Об этом сообщает радио Sputnik в Грузии.

На мероприятие, которое, по словам участников, началось спонтанно и по их собственной инициативе, собралось несколько десятков человек, они приехали из Кутаиси.

Протестующие сообщили, что каждый из них стал жертвой «режима Саакашвили», пострадали сами либо их родственники. Они полагают, что бывший президент должен находиться в тюрьме и ответить за свои деяния.

«Пусть сидит спокойно и не лезет из шкуры. А наши власти пусть не навязывают нам свою политику коабитации», — заявил один из участников акции.

Из аппаратуры у собравшихся два микрофона и динамики. Нет ни сцены, ни баннеров. Люди планируют остаться у здания тюрьмы до поздней ночи. На месте дежурят несколько экипажей патрульной полиции.

16 октября несколько сотен человек устроили акцию протеста у здания тюрьмы, где сейчас находится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Противники политика обвинили его в политических репрессиях. Собравшиеся выкрикивали слова «убийца», «мучитель», а также требовали пожизненного заключения для экс-президента за совершенные им преступления.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после его возвращения из восьмилетней эмиграции. Причиной приезда экс-президента стало намерение участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому — к шести. Кроме того, Саакашвили фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года.

