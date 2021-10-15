Назван способ освободить Саакашвили из тюрьмы

Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая назвал способ освободить политика из тюрьмы, сообщает «Новости — Грузия». По словам юриста, действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили может помиловать Саакашвили.

«Прежде всего, самый эффективный путь — принятие решения со стороны Саломе Зурабишвили, — сказал Басилая. — К сожалению, она опередила события и изначально встала в позу, но это было сделано перед выборами и для мобилизации избирателей "Мечты" (правящая партия «Грузинская мечта» — прим. «Ленты.ру»). У нас были прецеденты, когда по политическим делам она приняла решение об освобождении политзаключенных, несмотря на ранее сделанные ею заявления».

Ранее Зурабишвили, комментируя задержание Саакашвили, заявила о «начале новой страницы государственного строительства Грузии». Она исключила, что помилует экс-президента.

Саакашвили был задержан 1 октября после того, как вернулся в Грузию спустя восемь лет эмиграции для участия в протестах. До этого он был заочно приговорен к шести годам тюрьмы. Под арестом Саакашвили объявил голодовку.