Сторонников Саакашвили закидали вениками

Противники Саакашвили напали с вениками на участников митинга за его освобождение

Противники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме, закидали вениками требующих его освобождения участников митинга. Видео с нападениями опубликовал Telegram-канал «Sputnik Грузия».

На записи видно, как группа людей собралась вдоль дороги, по которой сторонники бывшего грузинского лидера едут на запланированную акцию протеста. Когда машины приближаются, люди начинают громко выкрикивать оскорбительные фразы и агрессивно бить вениками по автомобилям.

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Ранее Саакашвили выразил уверенность в победе сторонников своей партии «Единое национальное движение» (ЕНД) на выборах. Он призвал их выходить на митинги, чтобы довести правящую партию до капитуляции. Политик также заявил, что собирается продолжать голодовку в тюрьме, несмотря на значительное ухудшение состояния здоровья, ради своей политической борьбы.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после его возвращения спустя восемь лет эмиграции. Причиной приезда экс-президента стало намерение участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября.

В Грузии веники стали своеобразным символом «тюремного скандала» 2012 года, при власти Саакашвили. Тогда в СМИ опубликовали видеозаписи пыток и сексуального насилия над заключенными с применением веников.