Саакашвили раскрыл причину возвращения в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, почему вернулся в страну после длительного отсутствия. В письменном интервью для оппозиционной грузинской телекомпании «Мтавари архи» он признался, что скучал по родине.

Саакашвили рассказал, что ежедневно он видел во снах разные места Грузии: подъезд своего дома, улицу Пекина, «Руставели, Веру и 51-ю школу, Первую экспериментальную школу, Боржоми, Батуми, Анаклию, Гагру». Политик назвал «непреодолимую, безграничную тоску» причиной возвращения в страну.

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«Во-вторых, это был рациональный, продуманный вывод. Когда я смотрю на демографию, геополитику, крах внутренних институтов, я думаю, что мы уже оказывались в зоне за этой чертой, что было бы невозможно вернуться обратно», — подчеркнул экс-президент Грузии.

Ранее Саакашвили выразил уверенность в победе сторонников своей партии «Единое национальное движение» (ЕНД) на выборах. Политик также заявил, что собирается продолжать голодовку, несмотря на значительное ухудшение состояния здоровья. Саакашвили принял это решение ради своей политической борьбы. За физическим состоянием политика будет наблюдать группа врачей, которую специально сформирует парламент Грузии.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после его возвращения спустя восемь лет эмиграции. Причиной приезда экс-президента стало намерение участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября.