Украина пообещала не бросать Саакашвили

Украина пообещала не бросать главу исполкома Национального совета реформ и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, арестованного на родине. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНИАН.

По словам главы МИД, с Саакашвили поддерживается постоянная связь, к нему имеют доступ адвокаты и консул. «Сейчас мы изучаем полностью юридическую сторону этого дела, подбираем лучший алгоритм, который будем применять в этом случае», — отметил он.

Министр напомнил, что Саакашвили является гражданином Украины. «А мы своих граждан в беде за границей не бросаем. Поэтому, когда будет принято решение, каким именно путем двигаться (это не только может быть экстрадиция), тогда мы об этом проинформируем», — заключил Кулеба.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Он вернулся в страну спустя восемь лет эмиграции для участия в протестных акциях после муниципальных выборов. В Грузии политик был заочно приговорен к нескольким годам лишения свободы. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.