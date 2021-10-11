Адвокат рассказал о моральном состоянии Саакашвили

Адвокат Бека Басилая рассказал о моральном состоянии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится под арестом, в эфире телеканала «Украина 24». Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы видели Мишу, он настроен очень храбро и настроен для борьбы», — поделился Басилая. По его словам, политик продолжает голодать. «И мы все понимаем, что его физическое состояние будет ухудшаться, но его моральное состояние очень крепкое, и сейчас мы ждем второго тура выборов», — добавил он.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину спустя восемь лет эмиграции, чтобы поучаствовать в протестных акциях после муниципальных выборов.

Позже экс-президент объявил голодовку в тюрьме ради политической борьбы и отказался от экстрадиции. Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что состояние политика ухудшилось, ему требуется госпитализация. Медик отметил, что заключенному трудно ходить и говорить. Однако Министерство юстиции Грузии опровергло эти сообщения.

По данным ЦИК, победу на выборах одержала правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия», набрав 46,69 процента. «Единое национальное движение» получило 30,7 процента. При этом 30 октября в пяти крупных самоуправляемых городах Грузии пройдет второй тур выборов.