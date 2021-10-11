В Минюсте Грузии опровергли сообщения об ухудшении состояния Саакашвили

Министерство юстиции Грузии опровергло сообщения об ухудшении здоровья бывшего президента страны Михаила Саакашвили. В заявлении, опубликованном в Facebook ведомства, отмечается, что его состояние удовлетворительное.

«Специальная пенитенциарная служба разъясняет, что информация, распространенная в СМИ в связи с ухудшением здоровья Михаила Саакашвили, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заключенный получает предписанные ему лекарства и во время голодовки находится под постоянным наблюдением враче. Его жизненно важные показатели в норме, давление составляет 120 на 90, пульс — 90, а глюкоза — 101 миллиграмм на децилитр.

Ранее личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что состояние бывшего президента Грузии ухудшилось, ему требуется госпитализация. Медик отметил, что заключенному трудно ходить и говорить.

