Парламент Грузии сформирует группу врачей для наблюдения за здоровьем Саакашвили

Комитет по здравоохранению сформирует группу врачей, которая будет следить за Саакашвили

Комитет по здравоохранению парламента Грузии принял решение сформировать группу врачей, которая будет наблюдать за здоровьем экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом в среду, 13 октября, сообщает «Sputnik Грузия».

«За состоянием здоровья Михаила Саакашвили будет следить специальная группа врачей, — заявил глава комитета Дмитрий Хундадзе. — Сейчас у нас есть информация, что он голодает, и, безусловно, у голодовки есть свои негативные последствия для здоровья».

По его словам, хотя бывший президент сам создал себе такие условия, его здоровье важно. «Нам важно, чтобы у общества была правильная информация и это не было предметом спекуляций», — подчеркнул Хундадзе.

Адвокаты Саакашвили сообщили, что их подзащитный не против наблюдения за его здоровьем, поскольку «никто ничего не скрывает».

Михаил Саакашвили был задержан 1 октября. Он вернулся в Грузию спустя восемь лет эмиграции для участия в протестах после муниципальных выборов. Политик был заочно приговорен к нескольким годам тюрьмы. Под арестом Саакашвили объявил голодовку.