На Украине заявили об убийстве российского подполковника в Донбассе

На Украине заявили, что снайпер застрелил в Донбассе подполковника Вооруженных сил России. Об этом в среду, 25 августа, пишет УНИАН.

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Как передает агентство, информацию сообщили наблюдатели. Так, на странице International Human Rights Community — Special Monitoring Mission в Facebook сказано, что 24 августа в госпиталь Южного военного округа в Ростове-на-Дону с неподконтрольной Киеву территории Донбасса «доставили тело Манакова Кагиза Александровича, подполковника ВС РФ, 1985 года рождения».

Убитый украинским снайпером Манаков был замначальника курса специальной подготовки 54-го центра подготовки разведывательных подразделений ВС РФ, сказано в сообщении.

Между тем власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что украинские войска за прошедшие сутки обстреляли из стрелкового оружия район села Луганское под Донецком. Жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры нет, передает «Донецкое агентство новостей».

В мае прошлого года на онлайн-заседании форума ОБСЕ представители украинской делегации заявили, что в Донбассе работают снайперы ФСБ.

