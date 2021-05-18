На Украине задержали россиянина из «Правого сектора»

Украинская полиция в Житомире задержала россиянина из «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) Леонида Чемоданова, который участвовал в боях за Донецкий аэропорт. Об этом сообщает портал «Гордон».

Адвокат Виталий Коломиец заявил, что Чемоданова задержали для экстрадиции в Россию, где он был заочно осужден в 2009 году. «В Житомире не слышали о прямом запрете экстрадиции ветеранов в РФ и ее государства сателлиты», — добавил Коломиец.

Источник в руководстве МВД Украины рассказал, что Чемоданов был задержан по делу о незаконном хранении оружия и боеприпасов, привезенных из зоны боевых действий в Донбассе. Его отпечатки пальцев совпали с отпечатками из базы Интерпола, которые принадлежат гражданину России Алексею Петрову, осужденному в 2009 году за разбой и объявленному в международный розыск. При этом, по словам источника, речь об экстрадиции не идет.

Депутат от «Европейской солидарности» Яна Зинкевич заявила, что дело Чемоданова передают в Службу безопасности Украины.

В прошлом году сообщалось, что в украинском городе Винница был убит россиянин, воевавший в батальоне «Азов» в Донбассе.