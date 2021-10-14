Саакашвили поностальгировал о единственной съеденной до задержания хинкали

Арестованный в Грузии экс-президент страны Михаил Саакашвили вспомнил о единственной съеденной до задержания хинкали, передает телекомпания Mtavari Arxi. Как признался политик, он начал есть национальное блюдо незадолго до своего ареста.

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«Я попробовал лобиани и до задержания заказал хинкали. К сожалению, успел съесть только одну штуку», — поностальгировал Саакашвили. Экс-глава государства рассказал, что был уверен: его арестуют. Он снимал видео в Батуми на территории, где установлено много камер. Политик сообщил, что ежедневно видел во снах разные места Грузии.

Ранее он заявил, что его арест был основан «на двух приговорах суда, которые никто в мире не признает, а также на ордере на арест по двум незавершенным делам». Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября после того, как вернулся в страну после восьми лет эмиграции. Он объявил голодовку в тюрьме ради политической борьбы и отказался от экстрадиции.