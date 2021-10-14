Кучма призвал власти Грузии к гуманизму в отношении Саакашвили

Леонид Кучма призвал Грузию проявить взвешенность и мудрость в ситуации с Саакашвили

Бывший президент Украины Леонид Кучма призвал власти Грузии руководствоваться принципами гуманизма в ситуации вокруг экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом в четверг, 14 октября, сообщает портал «Гордон».

Кучма назвал Саакашвили сложной и многогранной личностью и заявил, что все стороны должны проявить «максимальную взвешенность и настоящую мудрость». Он выразил надежду, что власти Украины не поступятся ни интересами своего гражданина Саакашвили, ни «стратегическими императивами» в отношениях с Грузией.

«Я очень хочу, чтобы руководство демократической Грузии прежде всего видело в личности Михаила Саакашвили не своего политического оппонента, а признанного миром архитектора уникальных реформ. В значительной мере именно благодаря ему Грузия приблизилась к европейским ценностям, среди которых абсолютно безусловной является гуманизм», — подчеркнул Кучма.

Он призвал Саакашвили прекратить голодовку. «Я знаю его как решительного бойца и верующего христианина. Но истощать себя означает терять силы, без которых в дальнейшем борьба становится невозможной. А причинять себе непоправимый вред — это смертный грех», — заключил Кучма.

Накануне комитет по здравоохранению парламента Грузии решил сформировать группу врачей, которая будет наблюдать за здоровьем Саакашвили.