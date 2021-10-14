В Тбилиси начался митинг с требованием освободить Саакашвили

Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме, устроили масштабный митинг в центре Тбилиси. Собравшиеся заполонили площадь Свободы и проспект Шота Руставели, передает «Sputnik Грузия» со ссылкой на своего корреспондента.
По информации издания, на митинг вышли несколько тысяч человек. Акция была устроена оппозиционной партией «Единое национальное движение» (ЕНД), основателем которой является экс-президент, и началась с минуты молчания в память о погибших при обрушении жилого дома в Батуми.
Участники держат в руках плакаты с надписью «Свободу Мише» и «Нет политическому преследованию», а также флаги Грузии, Украины и Азербайджана.
На мероприятии зачитали очередное письмо экс-президента из тюрьмы, сейчас выступают лидеры ЕНД. Отмечается, что акция проходит мирно, на месте событий дежурит полиция. После политических заявлений участников акции ожидает концерт.
Ранее Саакашвили выразил уверенность в победе сторонников ЕНД на выборах. Он призвал их выходить на митинги, чтобы довести правящую партию до капитуляции. Политик также заявил, что, несмотря на значительное ухудшение состояния здоровья, собирается продолжать голодовку в тюрьме ради своей политической борьбы.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после его возвращения через восемь лет эмиграции. Причиной приезда экс-президента стало намерение участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября.