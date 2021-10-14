В Тбилиси начался митинг с требованием освободить Саакашвили

Сторонники Саакашвили устроили масштабный митинг с требованием о его освобождении

Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме, устроили масштабный митинг в центре Тбилиси. Собравшиеся заполонили площадь Свободы и проспект Шота Руставели, передает «Sputnik Грузия» со ссылкой на своего корреспондента.

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По информации издания, на митинг вышли несколько тысяч человек. Акция была устроена оппозиционной партией «Единое национальное движение» (ЕНД), основателем которой является экс-президент, и началась с минуты молчания в память о погибших при обрушении жилого дома в Батуми.

Участники держат в руках плакаты с надписью «Свободу Мише» и «Нет политическому преследованию», а также флаги Грузии, Украины и Азербайджана.

На мероприятии зачитали очередное письмо экс-президента из тюрьмы, сейчас выступают лидеры ЕНД. Отмечается, что акция проходит мирно, на месте событий дежурит полиция. После политических заявлений участников акции ожидает концерт.

Ранее Саакашвили выразил уверенность в победе сторонников ЕНД на выборах. Он призвал их выходить на митинги, чтобы довести правящую партию до капитуляции. Политик также заявил, что, несмотря на значительное ухудшение состояния здоровья, собирается продолжать голодовку в тюрьме ради своей политической борьбы.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после его возвращения через восемь лет эмиграции. Причиной приезда экс-президента стало намерение участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября.