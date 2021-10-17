Политолог назвал число сподвижников Саакашвили в Грузии

Политолог Сихарулидзе: в Грузии около 25-30 процентов людей верят в значимость Саакашвили

Политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в интервью «Украина.ру» назвал число сподвижников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в стране. По его словам, в его значимость верят около 25-30 процентов населения.

Эксперт отметил, что таких людей называют «мишистами», и именно они помогли экс-лидеру организовать проникновение на родину. По его словам, эти граждане в годы президентства Саакашвили получили деньги и влияние, среди них много бизнесменов.

«Они верят в него, как в человека, который создал новую Грузию. Они все могли ему помочь, но все это должно разбираться правоохранителями. Украинская сторона должна узнать, как она выпустила Михаила Саакашвили в обход границы, а Грузия должна узнать, как этот человек попал в Грузию», — подчеркнул Сихарулидзе.

Он предположил, что проникновение Саакашвили на родину могло быть заранее известно грузинским и украинским властям.

Ранее несколько сотен человек устроили акцию протеста у здания тюрьмы, где сейчас находится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Противники политика обвиняют его в политических репрессиях.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после его возвращения из восьмилетней эмиграции. Причиной приезда экс-президента стало намерение участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому — к шести. Кроме того, Саакашвили фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года.

