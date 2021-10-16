Противники Саакашвили призвали «посадить его навечно»

Несколько сотен человек устроили акцию протеста у здания тюрьмы, где сейчас находится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Противники политика обвиняют его в политических репрессиях, передает «Sputnik Грузия».

Собравшиеся выкрикивают слова «убийца», «мучитель», а также требуют пожизненного заключения для экс-президента за совершенные им преступления. На сцене, где выступают организаторы митинга, висит баннер с надписью «Палач в тюрьме».

«Ты должен сидеть вечно», — заявила Ия Метревели, мать Буты Робакидзе, — молодого человека, который был застрелен во время полицейской спецоперации в 2004 году.

«Многим в Грузии пришлось испытать репрессии и политическое преследование на себе. Мы собрали акцию, чтобы напомнить обществу о том, что происходило в те годы», — сказал Тристан Цителашвили. Он был арестован в августе 2008 года по обвинению в государственном перевороте, но после смены власти в Грузии в 2013 году был признан политзаключенным и вышел на свободу.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после его возвращения из восьмилетней эмиграции. Причиной приезда экс-президента стало намерение участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому — к шести. Кроме того, Саакашвили фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года.

