Девушка Саакашвили рассказала о его здоровье

Депутат Рады Ясько: Михаил Саакашвили на голодовке чувствует себя плохо, но по-боевому

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме, чувствует себя физически слабым. Об этом сообщила девушка политика, депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько в эфире телеканала «Украина 24».

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Парламентарий рассказала, что посетила Саакашвили уже в третий раз. Она напомнила, что с момента начала голодовки прошло 16 дней и состояние здоровья бывшего грузинского лидера значительно ухудшилось.

«Чувствует он себя плохо, но по-боевому. Потому что, конечно, вчерашняя акция дала много голоса грузинскому народу», — отметила Ясько масштабность прошедшей накануне акции сторонников Саакашвили. Она добавила, что, несмотря на это, сдаваться Саакашвили не намерен.

14 октября сторонники Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме, провели масштабный митинг в центре Тбилиси. Акция была устроена оппозиционной партией «Единое национальное движение» (ЕНД), основателем которой является экс-президент. Участники держали в руках плакаты с надписью «Свободу Мише» и «Нет политическому преследованию», а также флаги Грузии, Украины и Азербайджана. По разным данным, митинг собрал несколько тысяч человек.

Ранее Саакашвили выразил уверенность в победе сторонников ЕНД на выборах. Он призвал их выходить на митинги, чтобы довести правящую партию до капитуляции. Политик также заявил, что, несмотря на значительное ухудшение состояния здоровья, собирается продолжать голодовку в тюрьме ради своей политической борьбы.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после его возвращения спустя восемь лет эмиграции. Причиной приезда экс-президента стало намерение участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября.