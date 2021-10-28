В Грузии спрогнозировали улучшение отношений с Украиной

Кобахидзе: фактор Саакашвили больше не сможет влиять на отношения Грузии и Украины

Находящийся в тюрьме бывший президент Грузии Михаил Саакашвили больше не сможет оказать негативного влияния на диалог страны с Украиной. Прогноз об улучшении отношений двух стран сделал лидер правящей в стране партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, пишет «Sputnik Грузия».

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По его словам, раньше фактор Саакашвили создавал неловкость в отношениях двух стран, однако теперь с этим покончено. При этом на вопрос о том, почему пограничники отказались впускать в Грузию украинского журналиста Дмитрия Гордона и адвоката Евгения Грушовца, политик не смог дать четкого ответа и попросил обратиться с этим к «соответствующему ведомству».

Председатель политической силы также добавил, что власти Грузии не позволят устраивать шоу с участием экс-президента, и после второго тура выборов в органы местного самоуправления, который пройдет 30 октября, Саакашвили исчезнет с повестки дня.

Ранее глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия предположил, что задержание Саакашвили может привести к серьезному дипломатическому скандалу. По его словам, этот вопрос будет разбираться на международном уровне.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. В стране он был заочно осужден на шесть лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Власти также неоднократно обвиняли политика в организации массовых беспорядков. После восьми лет эмиграции Саакашвили вернулся на родину, был задержан правоохранителями и помещен под стражу. В тюрьме он объявил голодовку, которая продолжается уже почти месяц.