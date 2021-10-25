Раскрыто отношение матери Саакашвили к его роману с украинским депутатом

Возлюбленная Саакашвили рассказала, что его мать была в курсе их романа и разрыва с женой

Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания и старший сын Эдуард были в курсе его нового романа и разрыва с женой. Об этом в разговоре с изданием «Гордон» рассказала возлюбленная политика депутат Верховной Рады Елизавета Ясько.

По ее словам, знакомство с семьей экс-президента состоялось еще до его отъезда на родину. Эта встреча не была однократной, и видеозапись, где пара раскрыла свои отношения, не стала неожиданностью для родных Саакашвили. «Это не было секретом», — сказала Ясько.

Она также раскрыла реакцию Аласании на арест своего сына, указав, что виделась с ней уже на территории Грузии. «Это очень интеллигентная женщина, она возглавляет университет, у нее очень хорошая репутация, ее очень сильно любят люди. Конечно же, я переживаю за ее состояние и здоровье, потому что когда такое происходит с твоим сыном, с близким человеком, это очень тяжело», — добавила украинский депутат.

Саакашвили и Ясько раскрыли свой роман сразу после возвращения политика из эмиграции в начале октября. На родине он был посажен в тюрьму по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. В заключении он объявил голодовку и призвал своих сторонников добиваться отставки правительства во главе с премьером Ираклием Гарибашвили.

При этом, как заверила жена политика Сандра Руфолс, она узнала об измене мужа только из новостных сводок, чем была неприятно удивлена. «Содержание видео, распространенного в пятницу вечером, было для меня неожиданным, а форма — совершенно неприемлемой», — рассказывала она.