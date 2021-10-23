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Девушка Саакашвили прокомментировала его отношения с женой

Депутат Рады Ясько: отношения Саакашвили с женой Сандрой Рулофс окончены
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Елизавета Ясько
Елизавета Ясько
Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Депутат Верховной Рады Елизавета Ясько, которая является возлюбленной бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, прокомментировала его отношения с женой Сандрой Рулофс в эфире «Пятого канала».

«Мы сделали заявление о том, что мы вместе, о том, что все минувшие отношения окончены и с моей стороны, и с его стороны уже давно», — подчеркнула она, отметив, что она и Саакашвили уже «много месяцев вместе». Касательно Рулофс девушка политика отметила, что они «не являются больше мужем и женой».

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию 1 октября, где тут же был арестован по обвинениям в различных уголовных делах. В тюрьме он рассказал о своей новой жене Елизавете Ясько, с которой, по его словам, они захотели создать семью.

При этом Саакашвили находится в браке с гражданкой Нидерландов Сандрой Рулофс, являющейся бывшей сотрудницей Красного Креста. У них двое сыновей — Эдуард 1995 года рождения и Николоз, появившийся на свет в 2005-м. Рулофс раскритиковала заявление Саакашвили о новых отношениях, отметив, что для нее это было «неожиданным».

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