Девушка Саакашвили прокомментировала его отношения с женой

Депутат Верховной Рады Елизавета Ясько, которая является возлюбленной бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, прокомментировала его отношения с женой Сандрой Рулофс в эфире «Пятого канала».

«Мы сделали заявление о том, что мы вместе, о том, что все минувшие отношения окончены и с моей стороны, и с его стороны уже давно», — подчеркнула она, отметив, что она и Саакашвили уже «много месяцев вместе». Касательно Рулофс девушка политика отметила, что они «не являются больше мужем и женой».

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию 1 октября, где тут же был арестован по обвинениям в различных уголовных делах. В тюрьме он рассказал о своей новой жене Елизавете Ясько, с которой, по его словам, они захотели создать семью.

При этом Саакашвили находится в браке с гражданкой Нидерландов Сандрой Рулофс, являющейся бывшей сотрудницей Красного Креста. У них двое сыновей — Эдуард 1995 года рождения и Николоз, появившийся на свет в 2005-м. Рулофс раскритиковала заявление Саакашвили о новых отношениях, отметив, что для нее это было «неожиданным».