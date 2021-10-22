Девушка Саакашвили заявила об угрожающей ему опасности

Возлюбленная бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько заявила, что его ему угрожает опасность. По ее словам, состояние здоровья Саакашвили ухудшается и приближается к критическому. Об этом она сообщила в Facebook.

«Моя четвертая поездка к Михаилу Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме. Сегодня мы говорили много. Около пяти часов. Сегодня 22-й день голодовки. Михаил, как и раньше, настроен бороться до конца. Я уже не раз просила его прекратить голодовку, но решение непоколебимо. Состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшается, и это очень хорошо видно. Я рада, что он держится. Но в этот раз мне грустно. Потому что я понимаю, что он в опасности. И уже приближается состояние к критическому», — написала девушка политика.

Также она добавила, что приближается тот день, когда единственным возможным решением станет его госпитализация. Она настаивает, что его должны поместить в учреждение, где его жизнь и здоровье будут находиться в безопасности.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. В стране он был заочно осужден на шесть лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Власти также неоднократно обвиняли политика в организации массовых беспорядков.

После восьми лет эмиграции Саакашвили вернулся на родину, был задержан правоохранителями и помещен под стражу. В тюрьме он объявил голодовку, которая продолжается уже более трех недель недель. Врачи, которые посетили политика в камере, заявили об опасности для его жизни из-за истощения: экс-президент почти не передвигается и с трудом говорит.