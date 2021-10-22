В Грузии назвали слова Саакашвили о похищении следствием проблем с психикой

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили фейковыми высказываниями о похищении в очередной раз напомнил обществу о своих психологических и психических проблемах. С таким заявлением выступил лидер правящей в стране партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, пишет «Sputnik Грузия».

Накануне, 21 октября, грузинский телеканал «Имеди» опубликовал видео оппозиционера в грузовом контейнере с молочными продуктами, в котором он вернулся в Грузию. На записи экс-президент утверждает, что его похитили и везут в неизвестном направлении. Журналисты предположили, что Саакашвили таким образом рассчитывал привлечь к себе внимание, если бы его тайный план по пересечению границы провалился.

Кобахидзе назвал поступок политика трагедией, а его слова о похищении позором. «Сам по себе этот сценарий может не быть интересным. Интересно, что этот человек еще раз напомнил, что он из себя представляет. Первое, что он абсолютный фейк во всем — и в голодовке фейк, и в похищении фейк, и в приезде фейк», — сказал лидер «Грузинской мечты».

Он добавил, что руководство страны будет всеми силами пресекать попытки Саакашвили вернуться к власти и не даст его сторонникам «уничтожать будущее и перспективы страны». «Этот человек управлял страной в течение девяти лет, если это вообще можно назвать управлением. Он притеснял наше население», — добавил Кобахидзе.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. В стране он был заочно осужден на шесть лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Власти также неоднократно обвиняли политика в организации массовых беспорядков.

После восьми лет эмиграции Саакашвили вернулся на родину, был задержан правоохранителями и помещен под стражу. В тюрьме он объявил голодовку, которая продолжается уже более трех недель недель. Врачи, которые посетили политика в камере, заявили об опасности для его жизни из-за истощения: экс-президент почти не передвигается и с трудом говорит.