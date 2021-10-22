Саакашвили потребовал доставить его в суд и пообещал раскрыть «всю правду»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили потребовал доставить его в суд, где он готов раскрыть обществу все подробности своего возвращения из эмиграции. Сообщение об этом появилось на странице политика в Facebook.

Накануне, 21 октября, грузинский телеканал «Имеди» опубликовал видео оппозиционера в грузовом контейнере с молочными продуктами, на котором он вернулся в Грузию. На записи экс-президент утверждает, что его похитили и везут в неизвестном направлении.

В ответ на это Саакашвили посоветовал руководству страны «вместо распространения видео из различных экзотических мест» доставить его на заседание суда и пообещал, что там «грузинский народ и международное сообщество» смогут услышать «всю правду».

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. В стране он был заочно осужден на шесть лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Власти также неоднократно обвиняли политика в организации массовых беспорядков.

После восьми лет эмиграции Саакашвили вернулся на родину, был задержан правоохранителями и помещен под стражу. В тюрьме он объявил голодовку, которая продолжается уже 21 день. Врачи, которые посетили политика в камере, не исключили опасности для его жизни из-за истощения: экс-президент почти не передвигается и с трудом говорит.