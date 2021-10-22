Саакашвили из контейнера с продуктами записал видео о похищении

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили по дороге на родину записал видео, в котором заявил о своем похищении. Запись обнародовала телекомпания «Имеди», сообщает «Интерфакс».

Кадры сделаны из контейнера с молочными продуктами на судне «Вильнюс», в котором политик прибыл из Украины в порт Поти. Экс-президент Грузии говорит на камеру телефона: «Это похищение. Я не знаю, спецслужбы какой страны способствуют этому похищению. Я не знаю, куда меня везут, но видео осталось со мной, видимо, пропустили».

Журналисты «Имеди» предположили, что Саакашвили не до конца доверял своему «проводнику», водителю трейлера Элгудже Цомая, поэтому снял видео на случай, если все пойдет не по плану. Ранее Цомая и еще три человека, помогавшие Саакашвили пересечь границу, задержаны.

В конце сентября бывший президент вернулся в Грузию, чтобы принять участие в массовых акциях после муниципальных выборов. Он был задержан и арестован, а в тюрьме объявил голодовку.