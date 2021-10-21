Отец Саакашвили попал в больницу

Отец бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Саакашвили госпитализирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на грузинские СМИ.

Как передает телекомпания «Мтавари архи», Саакашвили-старший попал в больницу с «кардиологическими проблемами». Он пробудет в клинике Чапидзе под наблюдением медиков еще некоторое время. По данным вещателя, состояние его здоровья на данный момент стабильное.

По словам брата экс-президента Давида Саакашвили, на отца повлияла ситуация вокруг Михаила Саакашвили, который находится в тюрьме и испытывает проблемы со здоровьем.

После восьми лет эмиграции Михаил Саакашвили вернулся в Грузию, был задержан правоохранителями и помещен под стражу. На родине он заочно был приговорен к шести годам лишения свободы по двум уголовным делам. В тюрьме он объявил голодовку, которая продолжается уже 21 день. Врачи, которые посетили политика в камере, не исключили опасности для его жизни из-за истощения: экс-президент почти не передвигается и с трудом говорит.