В Грузии исключили госпитализацию Саакашвили в гражданскую больницу

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на фоне ухудшения здоровья из-за голодовки может быть помещен только в тюремную больницу. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, пишет «Sputnik Грузия».

По словам премьера, госпитализация оппозиционера возможна лишь на основании рекомендации врачей и только в случае необходимости сохранить его жизнь и здоровье. Вариант с помещением политика в гражданскую клинику исключен. «Как мы услышали от нашего министра юстиции, другое учреждение не рассматривается», — сказал Гарибашвили.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. В стране он был заочно осужден на девять лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Власти также неоднократно обвиняли политика в организации массовых беспорядков.

После восьми лет эмиграции Саакашвили вернулся на родину, был задержан правоохранителями и помещен под стражу. В тюрьме он объявил голодовку, которая продолжается уже 21 день. Врачи, которые посетили политика в камере, не исключили опасности для его жизни из-за истощения: экс-президент почти не передвигается и с трудом говорит.