В Грузии исключили досрочное освобождение Саакашвили

Условно-досрочное освобождение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из руставской тюрьмы исключено, он останется в заключении, пока не истечет весь положенный приговором срок. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, сообщает телеканал «Пирвели».

«Главный виновник — в тюрьме, Саакашвили будет сидеть там как минимум шесть лет. Они [его сторонники] намеренно выкладывают информацию, будто не будет сидеть шесть лет, что его собираются собираются передать Украине. Об этом не может быть и речи», — сказал Гарибашвили.

Политик подчеркнул, что не может всерьез комментировать слухи о планах властей экстрадировать экс-президента в другую страну. Он отметил, что все домыслы на этот счет являются «полным абсурдом».

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. В стране он был заочно осужден на девять лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Власти также неоднократно упрекали политика в организации массовых беспорядков.