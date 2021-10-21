Саакашвили показал «сердечко» своим сторонникам из окна тюрьмы

Сидящий в тюрьме Саакашвили поприветствовал своих митингующих сторонников из окна камеры

Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас сидит в тюрьме, устроили акцию протеста с требованием освободить политика. Кадры, как Саакашвили поприветствовал собравшихся из тюремной камеры, опубликовал телеканал 1TV.

На видеозаписи видно, как улыбающийся Саакашвили машет митингующим и показывает из окна своим сторонникам «сердечко», на что те в ответ дружно скандируют «Миха, Миха!».

Члены и сторонники партии Саакашвили «Единое национальное движение» выражают солидарность с Михаилом Саакашвили. Они говорят, что Саакашвили — политический заключенный и должен быть освобожден. Сама акция была инициирована молодежным крылом партии экс-президента.

Ранее врачи рекомендовали госпитализировать Саакашвили. По словам медиков, после осмотра Саакашвили рекомендовали перейти в клинику для интенсивного наблюдения, чтобы избежать осложнений состояния здоровья.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Он был заочно осужден на девять лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. 1 октября политик вернулся на родину, чтобы принять участие в массовых протестах после выборов, но был арестован. В тюрьме он объявил голодовку ради политической борьбы.