Премьер Грузии ответил на письмо «мудрых европарламентариев» о судьбе Саакашвили

Никто не сможет повлиять на исполнение закона в Грузии, и, несмотря на поддержку из-за рубежа, экс-президент страны Михаил Саакашвили останется за решеткой, пока не отбудет весь положенный срок согласно приговору. Такими словами премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили ответил на письмо депутатов Европарламента относительно судьбы бывшего главы государства, пишет «Sputnik Грузия».

Как отмечает агентство, ранее около 70 депутатов Европарламента направили в адрес главы Евросовета Шарля Мишеля, президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и спикера Европарламента Давида-Марии Сассоли открытое письмо с требованием освободить Саакашвили «до тех пор, пока он не предстанет перед справедливым судом». Под ним подписались и другие европейские политики.

«Ведутся постоянные спекуляции в связи с тем, что какой-то европарламентарий выходит с мудрым лицом и дает нам мудрые советы. Между прочим, в этом списке мы обнаружили много грузинских фамилий. С каких пор грузины стали европарламентариями — я не знаю», — отреагировал на обращение Гарибашвили.

Он подчеркнул, что ему не интересно мнение Европарламента насчет приговора Саакашвили, и назвал судебный процесс над политиком абсолютно прозрачным. «Потому что для нас важно, что скажет народ. Саакашвили предстал перед правосудием. Он совершил множество преступлений. Это установлено прокуратурой, следствием и всеми инстанциями суда», — добавил премьер.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. В стране он был заочно осужден на девять лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Власти также неоднократно упрекали политика в организации массовых беспорядков.

После восьми лет эмиграции Саакашвили вернулся на родину, был задержан правоохранителями и помещен под стражу. Предположительно, экс-президент тайно пересек грузинскую границу в вентиляционной кабине трейлера, чтобы принять участие в наблюдении за местными выборами 2 октября. Он объявил голодовку в тюрьме и отказался от экстрадиции.

19 октября стало известно, что политика могут направить в одну из тбилисских больниц на фоне истощения из-за отказа принимать пищу. Как утверждают адвокаты экс-президента, на 18-й день голодовки он передвигается и говорит с большим трудом.