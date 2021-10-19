Премьер-министр Грузии призвал «забыть о Саакашвили» на шесть лет

Грузинские власти много говорили о бывшем президенте Михаиле Саакашвили в преддверии местных выборов, однако теперь нужно забыть о нем и позволить ему отбывать наказание за решеткой. С таким призывом выступил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, пишет «Sputnik Грузия».

По словам политика, в правящей партии «Грузинская мечта» часто рассуждали о судьбе экс-президента, чтобы показать «что он из себя представляет». «После окончания выборов хочу попросить членов нашей команды не делать комментариев о Саакашвили», — сказал премьер.

Он напомнил, что на счету бывшего главы государства два уголовных дела, и пока тот полностью не отбудет положенный срок, на свободу не выйдет. «Он — заключенный и будет отбывать заключение минимум шесть лет», — подчеркнул Гарибашвили.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. В стране он был заочно осужден на девять лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Власти также неоднократно упрекали политика в организации массовых беспорядков.

После восьми лет эмиграции Саакашвили вернулся на родину, был задержан правоохранителями и помещен под стражу. Предположительно, экс-президент тайно пересек грузинскую границу в вентиляционной кабине трейлера, чтобы принять участие в наблюдении за местными выборами 2 октября. Он объявил голодовку в тюрьме и отказался от экстрадиции.

19 октября стало известно, что политика могут направить в одну из тбилисских больниц на фоне истощения из-за отказа принимать пищу. Как утверждают адвокаты экс-президента, на 18-й день голодовки он передвигается и говорит с большим трудом.