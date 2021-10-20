Саакашвили вернулся в Грузию в грузовике с молочной продукцией

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся после эмиграции в грузовике с молочной продукцией, заявила прокуратура страны. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

«28 сентября, приблизительно в 23:00, в порт Поти вошло судно под названием "Вильнюс" с Украины, в частности, из порта Черноморск. Из указанного судна 29 сентября в 01:04 выехал трейлер с прицепом, загруженный молочной продукцией», — рассказал представитель ведомства на брифинге 20 октября.

По данным прокуратуры, Саакашвили вышел из грузовика и пересел во встречавший его легковой автомобиль. На нем политик приехал в село Тквири Абашского района, а оттуда на микроавтобусе отправился в Батуми.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Он был заочно осужден на девять лет по делам об убийстве банкира и избиении депутата. 1 октября экс-президент вернулся на родину, чтобы принять участие в массовых протестах после выборов, но был арестован. СМИ сообщали, что он тайно пересек границу страны в вентиляционной кабине трейлера.

В тюрьме Саакашвили объявил голодовку. Врачи рекомендовали госпитализировать его.