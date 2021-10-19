Врачи рекомендовали госпитализировать Саакашвили

Врачи рекомендовали госпитализировать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который держит голодовку в тюрьме. Об этом во вторник, 19 октября, сообщил «Интерфакс».

«По рекомендации состоявшегося консилиума после осмотра Саакашвили ему рекомендовано перейти в клинику для интенсивного наблюдения. Мы дали рекомендацию госпитализации, чтобы избежать осложнений состояния здоровья Саакашвили, которое может в любой момент ухудшиться», — заявил журналистам член специально созданной группы медиков Зураб Пагава.

Осмотр проводили шесть врачей. Решение о переводе Саакашвили из тюрьмы в клинику должны принять министр юстиции, министр здравоохранения и депутаты парламента.

Ранее адвокаты Саакашвили рассказали, что бывший президент ослаб настолько, что с трудом говорит и передвигается по камере, однако не намерен прекращать голодовку даже под угрозой смерти.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Он был заочно осужден на девять лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. 1 октября политик вернулся на родину, чтобы принять участие в массовых протестах после выборов, но был арестован. В тюрьме он объявил голодовку.