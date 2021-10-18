В Тбилиси задержали сторонников Саакашвили

В центре Тбилиси полиция задержала двоих сторонников бывшего президента Михаила Саакашвили, передает «Sputnik Грузия».

Член движения «Для Грузии» Ника Нарсия и представитель движения «Измени» Ото Гургенидзе были задержаны, когда пытались написать на площади перед администрацией правительства фразу «Свободу Мише!». В это время в здании администрации проходила встреча премьер-министра Ираклия Гарибашвили с министром обороны США Ллойдом Остином.

Участники протеста сказали журналистам, что хотели напомнить главе Пентагона о судьбе Саакашвили.

Саакашвили был задержан 1 октября после того, как вернулся в Грузию спустя восемь лет эмиграции для участия в протестах. До этого он был заочно приговорен к шести годам тюрьмы. Под арестом Саакашвили объявил голодовку.

17 октября личный врач Саакашвили заявил, что экс-президент испытывает трудности в передвижении из-за голодовки. «У него отмечается слабость, бледность лица, ему трудно передвигаться. Необходимости в госпитализации в эти минуты нет. Но посмотрим, как будет дальше», — отметил врач.