Состояние Саакашвили назвали критическим

Бывший президент Грузии и глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили находится в критическом состоянии. Так состояние его здоровья оценила депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит с ним в отношениях. Она утверждает, что политик нуждается в госпитализации, передает РИА Новости.

Его физическое состояние она назвала очень плохим и напомнила, что он уже несколько недель не прекращает голодовку. «В ближайшие дни его состояние здоровья уже будет очень критическим и ему нужна будет госпитализация, потому что состояние его здоровья уже очень слабое. Я считаю, что госпитализация ему уже нужна», — сказала Ясько и добавила, что Саакашвили нужна медицинская помощь.

В настоящее время бывший президент Грузии находится в Руставской тюрьме. В пятницу, 15 октября, он согласился на медицинский осмотр и прием лекарств. Личный врач политика Николоз Кипшидз рассказывал, что виделся с ним несколько дней назад, но с того момента его состояние «еще более ухудшилось». Консилиум врачей должен пройти 19 октября.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после его возвращения из восьмилетней эмиграции. Причиной приезда экс-президента стало намерение участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому — к шести. Кроме того, Саакашвили фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года.