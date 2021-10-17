Саакашвили стало трудно двигаться из-за голодовки

Бывший президент Грузии и глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили, который устроил голодовку в тюрьме, испытывает трудности в передвижении. Об этом сообщил личный врач политика Николоз Кипшидз, передает РИА Новости.

Кипшидз посоветовал назначить консилиум врачей как можно скорее, чтобы обсудить дальнейшие действия, в частности вопрос о госпитализации. Как стало известно ранее, консилиум назначили на 19 октября.

«У него отмечается слабость, бледность лица, ему трудно передвигаться. Необходимости в госпитализации в эти минуты нет. Но посмотрим, как будет дальше», — рассказал врач.

Ранее состояние Саакашвили назвали критическим. «В ближайшие дни его состояние здоровья уже будет очень критическим, и ему нужна будет госпитализация, потому что состояние его здоровья уже очень слабое. Я считаю, что госпитализация ему уже нужна», — сказала депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит с политиком в отношениях.