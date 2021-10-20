Личный врач Саакашвили оценил сроки его госпитализации

Бывший президент Грузии и глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили, который устроил голодовку в тюрьме, готов к госпитализации. Об этом сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе, передает РИА Новости.

По его словам, о сроках госпитализации экс-президента пока неизвестно. «Детали будут обсуждаться с министерствами здравоохранения и юстиции. Узнаем завтра, послезавтра, когда его госпитализируют», — рассказал врач. Кипшидзе при этом отметил, что госпитализация Саакашвили не означает прекращение его голодовки.

В то же время министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что в случае ухудшения состояния здоровья Саакашвили его переведут в тюремную клинику. Он также подчеркнул, что в настоящее время состояние политика оценивается как стабильное и все его показатели жизнедеятельности в норме.

Ранее врачи рекомендовали госпитализировать Саакашвили. «По рекомендации состоявшегося консилиума после осмотра Саакашвили ему рекомендовано перейти в клинику для интенсивного наблюдения. Мы дали рекомендацию госпитализации, чтобы избежать осложнений состояния здоровья Саакашвили, которое может в любой момент ухудшиться», — заявил журналистам член специально созданной группы медиков Зураб Пагава.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Он был заочно осужден на девять лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. 1 октября политик вернулся на родину, чтобы принять участие в массовых протестах после выборов, но был арестован. В тюрьме он объявил голодовку.

