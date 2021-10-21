Девушка Саакашвили объяснила его приезд в грузовике с молоком

Депутат Рады Ясько рассказала, что билет Саакашвили на самолет в Тбилиси был аннулирован

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили должен был прилететь в Грузию на самолете, но его билет в Тбилиси был аннулирован. Такое объяснение приезда политика в грузовике с молоком дала его возлюбленная, депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько в интервью украинской журналистке Алесе Бацман в ее YouTube-канале.

По словам Ясько, на систему бронирования авиакомпании, билет которой якобы приобрел Саакашвили, были совершены кибератаки, чтобы не позволить политику вернуться на родину. Она отметила, что сам Саакашвили изначально понимал, что попасть на рейс ему не удастся, и поэтому ему пришлось выбрать иной вид транспорта.

«Думаю, что он не хотел ставить под угрозу безопасность людей, которые летят этим самолетом», — рассказала девушка политика. Парламентарий добавила, что не участвовала в принятии данного решения, но подчеркнула, что выбор Саакашвили был единственно возможным вариантом в сложившихся обстоятельствах.

20 октября прокуратура Грузии сообщила, что Саакашвили приехал в Грузию в грузовике с молочной продукцией. В ведомстве уточнили, что 28 сентября, приблизительно в 23:00 местного времени, в порт Поти вошло судно под названием «Вильнюс» с Украины. С указанного судна ночью 29 сентября выехал трейлер с прицепом, загруженный молочной продукцией.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Он был заочно осужден на девять лет по делам об убийстве банкира и избиении депутата. 1 октября экс-президент вернулся на родину, чтобы принять участие в массовых протестах после выборов, но был арестован. Изначально СМИ сообщали, что он тайно пересек границу страны в вентиляционной кабине трейлера.