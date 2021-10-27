Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили полностью отказался от медицинской помощи и процедур, которые улучшают его самочувствие на фоне голодовки. Об этом сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на слова украинского врача Максима Перебийниса, который навестил политика в тюрьме.

По словам доктора, ему не дали осмотреть экс-президента, разрешив общаться лишь через стекло. Так, Саакашвили рассказал, что руководство колонии отказывает ему в юридической помощи по переводу в гражданскую клинику, настаивая на госпитализации в тюремную больницу.

«Поскольку ему отказали в помощи, Саакашвили заявил, что с сегодняшнего дня он отказывается от медицинской помощи. Он отказывается проходить анализы и медицинские процедуры», — сказал Перебийнис.

Он добавил, что начальство тюрьмы отказалось предоставить последние анализы и раскрывать диагноз политика, сославшись на врачебную тайну. «Если ему не будет оказана медицинская помощь, это увеличивает риск ухудшения его здоровья», — подчеркнул украинец.

Ранее стало известно, что Саакашвили потребовалась реанимация в тюрьме на фоне истощения из-за голодовки. После вмешательства врачей состояние политика удалось стабилизировать, однако, как отмечают специалисты, его жизнь все еще находится под большой угрозой.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. В стране он был заочно осужден на шесть лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Власти также неоднократно обвиняли политика в организации массовых беспорядков. После восьми лет эмиграции Саакашвили вернулся на родину, был задержан правоохранителями и помещен под стражу. В тюрьме он объявил голодовку, которая продолжается уже почти месяц.