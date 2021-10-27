Украинский омбудсмен посетила Саакашвили и рассказала о его состоянии

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на 27-й день голодовки резко ухудшилось, политик может не пережить госпитализацию. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова после того, как посетила оппозиционера в руставской тюрьме, сообщает портал «Гордон».

По ее словам, существует риск, что медики не смогут реанимировать экс-президента в процессе госпитализации или даже внутри тюрьмы, если голодовка продолжится. «Смогут сделать переливание крови, когда это необходимо, или сделать массаж сердца. Если нужно будет восстанавливать жизненно важные органы, (...) они это сделать не смогут, и довезти до больницы вряд ли смогут», — рассказала Денисова.

Она отметила, что бывший глава государства по-прежнему отказывается от перевода в тюремную больницу, требуя направления в гражданскую клинику, и намерен сопротивляться в случае принудительного кормления. «В колонии дежурит реанимационная бригада», — добавила украинский омбудсмен.

Ранее стало известно, что Саакашвили потребовалась реанимация в тюрьме на фоне истощения из-за голодовки. После вмешательства врачей состояние политика удалось стабилизировать, однако, как отмечают специалисты, его жизнь все еще находится под большой угрозой.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. В стране он был заочно осужден на шесть лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Власти также неоднократно обвиняли политика в организации массовых беспорядков. После восьми лет эмиграции Саакашвили вернулся на родину, был задержан правоохранителями и помещен под стражу. В тюрьме он объявил голодовку, которая продолжается уже почти месяц.