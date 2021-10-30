Оппозиция в Грузии проиграла второй тур выборов во всех 20 муниципалитетах

Грузинская оппозиция проиграла второй тур местных выборов во всех 20 муниципалитетах, где проводилось повторное голосование. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе.

Он сообщил, что по официальным данным подписанных актов итогов голосования с практически всех избирательных участков страны, победу одерживают кандидаты правящей партии. В частности, отметил Кобахидзе, в Тбилиси, где подсчитаны данные с 645 из 769 участков, лидирует кандидат в мэры Каха Каладзе. За него проголосовали 55,6 процента избирателей. Он отметил, что данные получены от представителей «Грузинской мечты» в избирательных комиссиях.

Ранее в субботу, 30 октября, сообщалось, что по оценке телеканала «Имеди», действующий мэр Трибиси по итогам второго тура выборов отыграл у претендента почти 15 процентов голосов, но согласно опросу телеканала «Мтавари Архи», политик проигрывает на выборах.

Оппозиции Кобахидзе посоветовал ждать очередных парламентских выборов, которые пройдут в стране в 2024 году.

