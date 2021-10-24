В Грузии появились предвыборные плакаты с Джеймсом Бондом

В Тбилиси расклеили предвыборные плакаты с изображением Джеймса Бонда. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Ироничные плакаты в грузинской столице появились накануне второго тура муниципальных выборов.

На баннерах изображен актер Дэниел Крейг в роли агента 007. Его портрет сопровождает надпись «не время бездельничать», ставшая отсылкой к названию последнего фильма бондианы «Не время умирать».

30 октября в нескольких городах Грузии пройдет второй этап местных выборов. В частности, за пост мэра Тбилиси поборются действующий градоначальник от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе и кандидат от оппозиционной силы бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия.

Ранее во время первого этапа муниципальных выборов в Тбилиси, Рустави, Батуми, Кутаиси и Поти ни «Грузинская мечта», ни оппозиционные партии, в том числе ЕНД, не смогли получить более 50 процентов голосов избирателей.

