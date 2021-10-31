Оппозиция в Грузии пригрозила уличными акциями после выборов

Оппозиционер Киркитадзе не признал итоги выборов в Грузии и пригрозил уличными акциями

Кандидат в мэры города Рустави, один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Давид Киркитадзе заявил, что его партия не признает итоги второго тура местных выборов, которые были «сфальсифицированы властями». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы не примем итоги выборов, навязанные нам насильниками, и предпримем соответствующие меры, в том числе и острый протест. Этот насильственный акт, совершенный властями никогда не будет признан демократическими выборами. Мы намерены бороться», — сказал Киркитадзе.

По его словам, партия «Единое национальное движение» очень скоро сообщит о «методах и стратегии борьбы, включая неповиновение властям и уличные акции».

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По данным ЦИК Грузии, кандидаты в мэры от правящей партии победили в четырех крупных городах страны — Кутаиси, Батуми, Рустави, Поти. Также они лидируют в 13 мелких городах. единственным городом, где победу побеждает кандидат от оппозиции, стал Цаленджиха. Действующий мэр столицы республики Тбилиси Каха Каладзе одержал победу во втором туре муниципальных выборов после подсчета данных с более чем 92 процентов избирательных участков.

Ранее лидер правящей партии «Грузинская мечта» Кобахидзе заявил, что оппозиция проиграла во всех муниципалитетах. По данным от представителей партии в региональных избиркомах, с практически всех избирательных участков страны, победу одерживают кандидаты правящей партии. Кобахидзе посоветовал оппозиции ждать очередных парламентских выборов, которые пройдут в стране в 2024 году.