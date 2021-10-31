Действующий мэр Тбилиси заручился поддержкой более половины избирателей

Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе одержал победу во втором туре муниципальных выборов после подсчета данных с более чем половины избирательных участков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центризбирком Грузии.

К этому часу подсчитаны голоса с 444 участков из 769 (57,737 процента). Каладзе, кандидат выдвигается от правящей партии «Грузинская мечта», набрал 55,65 процента голосов, в то время как его соперник оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия получил 44,3 процента голосов.

По данным ЦИК, кандидаты в мэры от правящей партии победили в четырех крупных городах страны — Кутаиси, Батуми, Рустави, Поти. Также они лидируют в 13 мелких городах. единственным городом, где победу побеждает кандидат от оппозиции, стал Цаленджиха. Так 51,5 процента голосов набрал представитель «Единого национального движения» Георгий Харчилава. Еще в одном городе — Сенаки — ЦИК пока не подсчитал голоса.

Ранее лидер правящей партии «Грузинская мечта» Кобахидзе заявил, что оппозиция проиграла во всех муниципалитетах. По данным от представителей партии в региональных избиркомах, с практически всех избирательных участков страны, победу одерживают кандидаты правящей партии.

