Представители правящей партии в Грузии стали мэрами в 19 из 20 городов

Представители правящей парии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК Грузии с 99,87 процента участков в Тбилиси и 100 процентами участков в других городах.

Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе набрал 55,6 процента голосов, его конкурент от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия — 44,4 процента. В Рустави, Кутаиси, Поти и Батуми также победили представители «Грузинской мечты».

Единственным городом, в котором одержал победу оппозиционный кандидат, стал Цаленджиха: Георгий Харчилава («Единое национальное движение») набрал 51,1 процента, опередив представителя правящей партии Гогу Гулордаву.

Ранее кандидат в мэры города Рустави, один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Давид Киркитадзе заявил, что его партия не признает итоги второго тура местных выборов, которые были «сфальсифицированы властями». По его словам, партия очень скоро сообщит о «методах и стратегии борьбы, включая неповиновение властям и уличные акции».

Перед этим лидер правящей партии «Грузинская мечта» Кобахидзе заявил, что оппозиция проиграла во всех муниципалитетах.