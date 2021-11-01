Саакашвили призвал провести в Грузии досрочные парламентские выборы

Власти Грузии должны провести досрочные выборы в парламент страны. Об этом заявил бывший президент республики Михаил Саакашвили. Текст его обращения опубликован на странице политика в Facebook.

Он прокомментировал прошедший в Грузии второй тур местных выборов и заявил, что «все уважающие себя» грузины должны быть разгневаны и оскорблены официальными итогами голосования. «У нас украли выборы в каждом большом городе, мы выиграли эти выборы, и группа бандитов, узурпировавших грузинское правительство, вырвала эту победу у нас», — подчеркнул Саакашвили.

Он призвал жителей Грузии добиваться роспуска парламента и проведения досрочных выборов в законодательный орган. Политик также обратился к грузинским оппозиционерам и предложил им в знак протеста сложить свои депутатские мандаты.

Ранее стал известно, что по итогам прошедшего в субботу, 30 октября, второго тура местных выборов в Грузии в 19 из 20 муниципалитетов мэрами стали кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта».