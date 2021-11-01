Бывший премьер Грузии отказался считать прошедшие выборы свободными

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария, который после отставки и ухода из правящей партии «Грузинская мечта» основал собственную политическую силу, отказался считать прошедшие в стране местные выборы свободными и справедливыми. Об этом сообщают «Новости — Грузия».

«Эти выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Мы должны серьезно подумать о злостном использовании на выборах денег и административного ресурса», — заявил Гахария.

По словам экс-премьера, необходимо гарантировать политическую нейтральность государственного сектора, иначе голосование превратится в бессмысленное шоу.

В Грузии 2 октября состоялись выборы мэров и депутатов в местные парламенты — сакребуло. 30 октября прошел второй тур мэрских выборов почти в половине округов. Гахария баллотировался на пост мэра Тбилиси и набрал 9 процентов голосов. Во второй тур прошли кандидат от «Грузинской мечты», действующий мэр Каха Каладзе и лидер главной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия. По данным ЦИК, победил Каладзе.

По итогам первого тура выборов, правящая партия по пропорциональным спискам набрала 46,75 процента голосов, «Единое национальное движение» — 30,67 процента, «За Грузию» — 7,81 процента.