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Ухудшение состояния Саакашвили назвали позором властей Грузии

Депутат Рады Ясько: Саакашвили пока держится, но его голодовка не может продолжаться вечно
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Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который уже месяц держит голодовку в Руставской тюрьме, значительно ухудшилось. Об этом сообщила его девушка, депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько, передает «Интерфакс-Украина».

По ее словам, Саакашвили уже похудел на 20 килограммов. Она отметила, что политик пока держится, но его голодовка не может продолжаться вечно. «Это неправильно, что президент Саакашвили находится в тюрьме, и каждый день его состояние ухудшается. Мне больно на него смотреть. Нужно освобождать президента», — заявила Ясько и назвала происходящее большим позором грузинских властей.

Парламентарий добавила, что Киев настаивает на возвращении Саакашвили на Украину, но решение зависит от грузинских властей.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Там он был заочно осужден на шесть лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Грузинские власти также неоднократно обвиняли политика в организации массовых беспорядков. В октябре после восьми лет эмиграции Саакашвили вернулся на родину, однако был задержан правоохранителями и помещен в тюрьму, где объявил голодовку ради политической борьбы.

Его задержанием обеспокоился президент Украины Владимир Зеленский, который напомнил про украинское гражданство Саакашвили. Однако премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили исключил передачу экс-лидера Киеву. По его словам, если это произойдет, всему грузинскому правительству на следующий день придется уйти в отставку.

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